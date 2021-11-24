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الجزائر

وزارة التعليم العالي تصدر قرارا بشأن استرجاع أموال منح التكوين بالخارج

الشروق أونلاين
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وزارة التعليم العالي تصدر قرارا بشأن استرجاع أموال منح التكوين بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، اعفاء الذين إستفادو من تكوين إقامي بالخارج في إطار البرنامج الوطني الإستثنائي، من قرار استرجاع إستصدار سندات إقتطاع في حقهم لإسترجاع مبالغ المنحة، بسبب عدم مناقشة أطروحة الدكتوراه في الأجال القانونية.

وحسب بيان للوزارة فإنها: أعفت  الطلبة الغير أجراء، الذين إستفادو من تكوين إقامي بالخارج في إطار البرنامج الوطني الإستثنائي، دفعة 2019 و2020 وكذا برنامج التعاون الجزائري الفرنسي 2018 /2019 و 2019/ 2020 الذين لم يناقشو أطروحة الدكتوراه في الأجال القانونية، من إستصدار سندات إقتطاع في حقهم لإسترجاع مبالغ المنحة.
وأوضح أنه تم تمديد تواريخ المناقشة المحددة، إلى غاية شهر جوان 2022 لتمكين من تدارك التأخر المسجل.

وأضافأن عملية التوظيف الطلبة المعنيين مرتبط بمناصب مالية يتم فتحها سنويا، بعد موافقة مصالح المديرة العامة للوظيفة العمومية.

ودعا، البيان الطلبة المعنيين إلى الإلتزام بمناقشة أطروحاتهم خلال الآجال، التي منحتها الوزارة.

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