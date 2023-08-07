وزارة التعليم العالي تضع خلية إصغاء لحاملي البكالوريا الجدد

رقمين هاتفيين لطلب أي توضيح..

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، عن وضع خلية إصغاء لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2023.

وكشفت الوزارة في بيان لها نقله التلفزيون الجزائري، أنها تضع تحت تصرف حاملي شهادة البكالوريا هذه الخلية لطلب أي توضيح أو استفسار.

كما وضعت وزارة التعليم العالي تحت تصرف الطلبة الجدد رقمين هاتفيين يمكنهم التواصل من خلالهما مع الوزارة لأي استفسار أو طلب توضيحات وهما: 023238077/023238057.

وحددت ذات الوزارة “مواعيد استقبال الاتصالات من الساعة السابعة صباحًا إلى غاية الثامنة مساءً، وذلك طيلة فترة التسجيلات الجامعية النهائية.