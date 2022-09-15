وزارة التعليم العالي تعلن توظيف 2200 أستاذ مع الدخول الجامعي

أعلن مدير التخطيط والإستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلعربي ياسين، عن توظيف 2200 أستاذ جامعي جديد لموسم 2022-2023.

وقال بلعربي، الخميس، خلال نزوبه ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة الوصية وفرت كل الظروف لإنجاح الدخول الجامعي الجديد معلنا عن تدعيم القطاع بأكثر من 2000 أستاذا ما يدعم-حسبه- قدرات وزارة التعليم العالي في التكوين ويسمح بالتجاوب مع المعايير العالمية.

وتابع المتحدث إنه تم تحقيق نسبة 70 بالمائة من الاختيارات الثلاثة الأولى،حيث تحصل ما يزيد عن 141 ألف طالبا على اختيارهم الأول.

وأشار بلعربي إلى أن الفئة العمرية بين 18و25 سنة داخل الجامعة مقارنة بتعداد السكان تشكل نسبة 65 بالمائة ، وكانت هذه النسبة أحد العوامل في الترتيب المتقدم للجزائر عربيا وإفريقيا في التقرير الأخير للأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية الذي صدر الأسبوع الماضي .

وفيما يخص التسجيلات الجامعية هذه السنة للحاملين الجدد لشهادة البكالوريا، أكد بلعربي أن نسبة التوجيه إلى العلوم الإنسانية التي تفوق 54 بالمائة هي الأكبر مقارنة بعلوم التكنولوجية ،ب 45.5 بالمائة ووفقا لمدير التخطيط والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن الوضع طبيعي ولا يختلف عما يحدث في الجامعات العالمية .

كما أكد بلعربي أنه تم وضع مخطط للتوفيق بين توفير التخصصات المتلائمة مع متطلبات التنمية، وتستشرف الجامعة الجزائرية بلوغ رقم 3 ملايين طالب جامعي مطلع سنة 2030.