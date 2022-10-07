وزارة التعليم العالي تقرر التخلي عن النسخ الورقية لأطروحات الدكتوراه

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعميم سياسة “صفر ورق” في ملفات مناقشة أطروحات الدّكتوراه، وإلغاء النسخة الورقية التي كانت معتمدة لحد الآن في كافة المراحل.

وحسب تعليمة وجهها الأمين العام للوزارة بالنيابة، إلى مديري مؤسّسات التعليم العالي فإن القرار جاء: في إطار تنفيذ سياسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الرقمنة. وتطبيقًا لتوجيهات السيد الوزير المتعلّقة بالتعميم التدريجي لسياسة “صفر ورق” في التعاملات البيداغوجية.

وأوضح: أبلغكم أنّه تقرّر إعفاء طلبة الدّكتوراه من تقديم نسخ ورقية عن أطروحات الدكتوراه سواء أثناء إيداع ملف المناقشة للتقييم. أو أثناء توزيع نسخ أطروحة الدكتوراه على أعضاء لجنة المناقشة. أو أثناء إيداع النسخة الهائية عن الأطروحة على مستوى مكتبة المؤسّسة.

وشدد: أنَّ وثيقة الأطروحة تودعٌ وتُورّعٌ. حصرًا. عبر دعامة رقمية في شكل قرص مضغوط. على أن تنشر لاحقًا في المنصة الرقمية “DSPACE” الخاصة بكلّ مؤسّسة.