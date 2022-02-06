وزارة التعليم العالي تكشف عن شروط معادلة الشهادات الأجنبية

تطوير النسخة الرقمية لموقع معادلة الشهادات لتسهيل العملية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تطوير الأرضية الرقمية الخاصة بمعادلة الشهادات الأجنبية، إذا ستدخل النسخة المطورة حيز الخدمة بداية من 10 فيفري الجاري.

وأكدت الوزارة أن النسخة المطورة لموقع إيداع شهادات المعادلة ستكون سهلة الاستخدام من طرف طالبي الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، حيث ستضمن تواصلًا مستمرًا بين المعنيين ومصالح المعادلات بالوزارة التي تبقى تعمل جاهدة على تلبية طلبات المتخرجين في الآجال المحددة قانونا.

وذكرت الوزارة بأن معالجة طلبات الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية تتمّ عبر أرضية رقمية مخصّصة لهذا الغرض، تضمن دراسة الطلبات طيلة مراحلها، وهذا في إطار المساعي الرامية إلى تبسيط إجراءات الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية الأكاديمية، وحرصا منها على التكفل بانشغالات المواطنين بصفة عامة، والجالية المقيمة بالخارج على وجه الخصوص، في ظل الحركية الطلابية المتزايدة على التعليم الدولي.

وشددت الوزارة على أن الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية يبقى خاضعًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في أول رجب 1439 الموافق 19 مارس 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، حيث تُدرس طلبات الاعتراف بالمعادلة بالرجوع إلى عدة معايير، ومنها الطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها، والاعتراف مسبقا بالشهادة محل طلب الاعتراف من السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي تضمن التكوين، بالإضافة إلى القيمة العلمية للشهادة موضوع طلب الاعتراف في الإطار الوطني والدولي.

وبالاضافة للمعايير السالفة الذكر، فالمحتوى العلمي والأكاديمي والمدة البيداغوجية للتكوين وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة طلب الاعتراف تعد شرطا أساسيا للحصول على المعادلة، مع مراعاة شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على الشهادة طلب الاعتراف، وشروط الالتحاق بالتكوين للحصول على أول شهادة في التعليم العالي، ومجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح، حسب الحالة.

معادلة الشهادات الأجنبية وفق شكلين إما تلقائيا أو عن طريق لجنة التقييم

وأفاد ذات المصدر بأن طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية تدرس وفقا لقائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية والمحددة بموجب القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020.

وذكرت الوزارة بأن دراسة طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية تتمّ بشكلين: الأول يتعلق بالاعتراف التلقائي بمعادلة الشهادات الأجنبية الصادرة عن مؤسسات جامعية تربطها بالجزائر اتفاقيات تعاون مشتركة في هذا المجال، أو تلك التي تتوّج مسارات تكوين تتوافق مع مسارات التكوين المعمول بها ضمن المنظومة الجزائرية للتعليم العالي.

وفي هذه الحالة يبلّغ مقرّر المعادلة في أجل ثمانية أيام ابتداءً من تاريخ إيداع الملفّ كاملا، أما الشّكل الثاني فيتمثل في الاستعانة بالرأي العلمي المعلّل لخبراء لجان متخصّصة في الحالات الآتية: شهادات التعليم العالي الأجنبية غير الواردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر، أو تغيير جذري في ميدان أو التكوين في المسار الجامعي في الشهادة محل طلب الاعتراف والشهادات السابقة لها، أو في حالة التخصصات العلمية غير الدقيقة في الشهادة محل طلب الاعتراف، أو غياب التخصص في الشهادة محل طلب الاعتراف، أو شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف، شهادات التعليم العالي الأجنبي الناقصة من حيث مدتها أو محتواها طبقا للتنظيم الجاري به العمل، أو شهادة دكتوراه محل طلب الاعتراف مع غياب شهادة لما بعد التدرج الأول أو الطور الثاني، حسب الحالة، أو ما يعادلها.

وبخصوص هذا الشّكل الثاني يتمّ تبليغ مقرّر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادة أو طلب استكمال ملف طلب الاعتراف، حسب الحالة، من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداءً من تاريخ إيداع الملف كاملا. وبخصوص هذه الوضعية، يبقى للمواطنين المعنيين حقّ تقديم طعنٍ عبر الأرضية الرقمية نفسها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداءً من تاريخ استلام مقرّر الرفض أو منح معادلة أقلّ ممّا هو مطلوب، فيما تُفحص الطّعون من قبل لجنة خبراء متخصّصة ويفصل فيها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداءً من تاريخ إيداعها، في حين يُبلّغ مقرّر الفصل في الطّعن للمعني في أجل ثمانية (😎 أيام ابتداءً من تاريخ صدوره.

وشددت الوزارة على كون الأرضية الرقمية المشار إليها أعلاه تعتبر الوسيلة الحصرية لإيداع ملف طلب الحصول على معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية، والمتاحة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الرابط التالي: اhttps://www.mesrs.dz/ar/les-equivalence