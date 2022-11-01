وزارة التعليم العالي تُمدد الدراسة في الجامعات إلى التاسعة مساءً للضرورة!

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث، والحاضنات، وكذا التدريس في حالة الضرورة وحسب إمكاناتكم إلى غاية الساعة التاسعة مساءً.

وجاء في التعليم التي نشرها منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط،”من أجل ضمان ديناميكية جديدة على النشاط البيداغوجي والعلمي بمختلف هياكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على توجيهات السيد الوزير، اطلب منكم تمديد نشاطات المكتبات ومخابر البحث، والحاضنات، وكذا التدريس في حالة الضرورة وحسب إمكاناتكم إلى غاية الساعة التاسعة 21:00 مساءً”.

كما شددت التعليمة التي وقعها الأمين العام لوزارة التعليم العالي “وفي هذا الصدد، يطلب منكم الحرص على تأمين مختلف المرافق والطلبة والتنسيق مع مدراء الخدمات الجامعية لضمان ونقل الطلبة مساءً”.

من جهته علق عبد الحفيظ ميلاط على التعليمة عبر منشور له عبر صفحته على فايسبوك قائلا “بداية تنفيذ مخرجات الاتفاق بين المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES ووزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور بداري كمال..هذه أول نقطة يتم تنفيذها في انتظار تنفيذ بقية البنود”.