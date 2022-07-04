وزارة التعليم العالي تمنع مشاركة الباحثين الجزائريين في المؤتمرات المغربية

بعد تلقي قائمة بأسماء أساتذة أعضاء في مجلة معادية للجزائر

أبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراسلة مستعجلة لمديري الجامعات ورؤساء الندوات الجهوية للجامعات، من أجل منع أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات المنعقدة بالمغرب، مع سحب عضوية الأساتذة والباحثين الجزائريين من المجلات المغربية التي سبق وأن نشرت مقالات معادية للجزائر.

وحسب المراسلة الحاملة لرقم 1063 الصادرة بتاريخ 3 جويلية2022، فالقضية تتعلق بعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجلة مغربية نشرت مقالات معادية للجزائر.

وتلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا من قبل وزارة الخارجية مرفقا بقائمة إسمية تخص عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية التي تدعى “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضانية”، والتي يديرها الأستاذ عبد القاسي المغربي الجنسية.

هذه الأخيرة سبق وأن نشرت مقالات معادية للجزائر، تدافع على الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء الغربية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، حسب الوثيقة، هناك مقال صادر في العدد 42 من ذات المجلة في شهر ماي 2022، تحت عنوان “أسباب طرد الجمهورية الوهمية (الجمهورية العربية الصحراوية) من الإتحاد الإفريقي”.

ومن أجل ذلك، طلبت الوزارة من رؤساء الندوات الجهوية التواصل، عن طريق المؤسسات الجامعية، مع الأساتذة المعنيين، الذين هم أعضاء في اللجنة العلمية لهذه المجلة، لطلب الانسحاب الفوري منها.

وفي السياق، منعت الوزارة أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات التي تنظمها المغرب، مع عدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجالات المغربية.

وأكدت المراسلة ذاتها، على أنه ينبغي تذكير الأساتذة والباحثين بمناورات النظام المغربي الرامية إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد بلادنا.