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الجزائر

وزارة التعليم العالي تنشر إعلانا لفائدة الطلبة العائدين من أوكرانيا

إلهام بوثلجي
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وزارة التعليم العالي تنشر إعلانا لفائدة الطلبة العائدين من أوكرانيا
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دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الجزائريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بالجزائر، بملأ استمارة المعلومات المخصصة لهم، قبل تاريخ 15 ماي الجاري.

وخصصت الوزارة رابطا لفائدة الطلبة العائدين من أوكرانيا لتقديم طلباتهم، مرفقة بالوثائق الثبوتية التي تخص شهادة البكالوريا المحصل عليها والتخصص المدروس في أوكرانيا.

وبناء عليه ستقوم الوزارة بدراسة ملفات الطلبة الراغبين باستكمال دراستهم في الجامعات الجزائرية، وهذا بعدما سبق للمعنيين أن راسلوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التكفل بهم بعد إجلائهم من أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا .

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