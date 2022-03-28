وزارة التعليم العالي: مخطط جديد لضبط الأمن داخل المؤسسات الجامعية

كشفت وزارة التعليم العالي، عن وضع مخطط عملياتي جديد بالتنسيق مع رؤساء الجامعات والجمعيات الطلابية لضبط الاختلالات الأمنية المسجلة في الجامعي.

وأوضحت الوزارة في بيانها، خلال تنظيمها يوما دراسيا حول “الأمن الداخلي في الوسط الجامعي”، أنها تعمل بحرص شديد على مواجهة الأوضاع التي من شأنها المساس بأمن الأسرة الجامعية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتفعيل مخططات الأمن الداخلي بالمؤسسات الجامعية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها تحرص على تعميم استعمال أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي وكاميرات المراقبة وارتداء البدلات وحمل الشارات مع تعزيز تواجد العنصر النسوي بالنسبة لأعوان أمن الإقامات الجامعية للطالبات.

وأوضح بيان الوزارة أن المختصين المشاركين في اللقاء أكدوا أن أغلب الاعتداءات المسجلة كانت من طرف غرباء عن الاقامات والمؤسسات الجامعية.