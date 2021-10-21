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الجزائر

وزارة التكوين المهني تأمر بتعميم استعمال اللغة العربية

الشروق أونلاين
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وزارة التكوين المهني تأمر بتعميم استعمال اللغة العربية

أمرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، بتعميم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس بالمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع.

ووجهت وزارة التكوين المهني، الخميس، تعليمة إلى إطارات الإدارة المركزية، مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، إضافة إلى المدراء العامون لمؤسسات الدعم ومدراء معاهد التكوين والتعليم المهنيين، تأمرهم فيها بتعميم استعمال اللغة العربية.

ويدخل القرار، حيز التنفيذ، حسب التعليمة، بداية من  الخميس 21 أكتوبر 2021 بمؤسسات القطاع.

واتخذ القرار، حسب التعليمة، تكريسا للمبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور.

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