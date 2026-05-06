وزارة التكوين والتعليم المهنيين تنهي مهام مسؤولين بتلمسان

قررت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إنهاء مهام مسؤولين وإحالة عدد من المتورطين على المجلس التأديبي على إثر تسجيل تجاوزات خطيرة وغير مهنية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للحرف التقليدية والفندقة والسياحة بإمامة، بولاية تلمسان.

وأفاد بيان للوزارة، مساء أمس الثلاثاء، أنه على إثر تسجيل تجاوزات خطيرة وغير مهنية تتنافى مع القوانين والتنظيمات المعمول بها والتي شهدها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للحرف التقليدية الفندقة والسياحة إمامة بولاية تلمسان، وحرصا على ضمان السير الحسن للمؤسسة التكوينية قررت السيدة نسيمة ارحاب وزيرة التكوين والتعليم المهنيين اتخاذ الاجراءات التالية :

– إنهاء مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية

– إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للحرف التقليدية الفندقة والسياحة إمامة وكافة الطاقم المسؤول بالمعهد

– إحالة المتورطين على المجلس التأديبي لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه القوانين في سبيل حماية المصلحة العامة وترسيخ قيم المسؤولية والمساءلة

وأكد بيان الوزارة أن هذا الإجراء يبرز التزام القطاع الثابت بتطبيق القانون بكل صرامة وصون مصداقية المؤسسات التكوينية وضمان بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والانضباط واحترام القواعد.

كما جدد التأكيد على أن كل إخلال بالواجبات المهنية أو تجاوز للأطر القانونية سيُقابل بالإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه القوانين، في سبيل حماية المصلحة العامة وترسيخ قيم المسؤولية والمساءلة