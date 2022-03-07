وزارة الثقافة: إدماج أزيد من 1200 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل

كشفت وزارة الثقافة عن إدماج أزيد من 1200 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

وأكد بيان للوزارة أنه في إطار متابعة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني وعقود الادماج الاجتماعي لحاملي الشاهدات تم إدماج 1282 مستفيد إلى غاية نهاية شهر فبراير 2022.

وأوضح البيان أنه سيتم التكفل بإدماج العمال المتبقين البالغ عدد هم 2776 مستفيدا، قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2022.

ومن أجل تسريع هذه العملية تم تحويل كل الميزانيات بعنوان سنة 2022 التي تضمن تغطية المناصب المالية المطلوبة، إلى المديريات الولائية بهدف التنفيذ. يضيف المصدر ذاته.

وشددت الوزارة بأنها تولي أهمية بالغة لهذه العملية كما تحرص على إتمامها قبل نهاية المواعيد المحددة مشيرة إلى أن هذه العملية سترفع عدد مستخدمي القطاع إلى 18.000 مستخدم.