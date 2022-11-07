وزارة الثقافة: الشروع في إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل

الإجراء يشمل 316 منصب

أعلنت وزارة الثقافة، الاثنين، عن إدماج 316 منصب جديد في إطار عقود ما قبل التشغيل في المؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة، وذلك بعد إعطاء مصالح وزارة المالية موافقتها على الشروع في العملية.

وافاد بيان للوزارة ان العملية تاتي “في إطار متابعة وزارة الثقافة والفنون تحت إشراف الدكتورة “صُورية مُولوجي” لعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في إطار عقود ما قبل التشغيل في المؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي”

وأوضح بيان الوزارة أن مصالح وزارة المالية، أعطت موافقتها على إدماج 316 منصب جديد، وستُخطر مصالح وزارة الثقافة والفنون المؤسسات المعنية من أجل التكفل بهذه العملية، والتي شملت:

-196 منصبا في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

-99 منصبا في دور الثقافة

-6 مناصب في المتاحف العمومية الوطنية

-7 مناصب في المدارس الجهوية للفنون الجميلة

-منصب واحد في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي

-7 مناصب في الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية.

ودعت الوزارة في هذا الصدد المعنيين إلى التقرب من المؤسسات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم، والتي توليها مصالح الوزارة أهمية بالغة، وتحرص على إتمامها قبل نهاية المواعيد المحددة، وذلك تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي بضرورة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة.