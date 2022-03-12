وزارة الثقافة تستحدث لجنة لاختيار مديري المسارح

في انتظار الإفراج على قانون مسرح المدنية

استحدثت وزارة الثقافة لجنة خاصة تتلخص مهمتها في دراسة ملفات المديرين المرشحين لقيادة المسارح الجهوية، وهذا في انتظار صدور قانون مسرح المدينة المتواجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة والذي كان حصيلة لجنة إصلاحات المسرح التي نصبتها الوزيرة السابقة الدكتورة بن دودة.

تتكون اللجنة المنتظر تنصيبها خلال الأيام القليلة القادمة من فنانين وممثلين عن الوزارة وعدد من الإطارات في المالية والميزانية تكون مهمتها دراسة ملفات المرشحين لمنصب مدير مسرح وهذا بعد الإعلان الذي أطلقته الوزارة لاستقطاب المسيرين .

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الوزارة بغية الإسراع في الانتهاء من مشكلة شغور المناصب وبقاء عدد من المسارح من دون مديرين لفترة طويلة وتشمل معايير الاختيار عديد من الجوانب بما فيها التحكم في التسيير المالي والإداري للمؤسسات المسرحية.

كما يأتي اللجوء إلى إطلاق مسابقة لشغل مناصب مديري المسارح الجهوية التي تتوفر على مناصب شاغرة، رغبة من الوزارة إرساء قواعد جديدة في تعين الإطارات تعتمد على الشفافية أكثر من جهة واستقطاب اكبر قدر من الكفاءات الفنية من جهة أخرى وهذا تحسبا لحركة التعيينات المنتظرة في القطاع الذي يعاني من شغور المناصب سواء كان على المستوى المركزي أو المؤسسات التابعة للوزارة وهذا ما اثر سلبا على مردود هذه الهياكل وتعطل المشاريع.

وتأتي المسابقة التي أعلنت عليها الوزارة كإجراء ظرفي قبل صدور قانون تسير المسارح الجديد والذي يتواجد لدى الحكومة والذي ينهي التعامل بمصطلح المسارح الهوية وتعويضه بمسرح المدينة حسب ما أفاد به مصدر من الوزارة والذي لا يرى أي تناقض بين الإعلان عن مسابقة توظيف مديري المسارح الجهوية والتصور الذي كانت لجنة إصلاح المسرح قد رفعته في شكل مشروع للحكومة إلى جانب إقرار عقود النجاعة للمدرين والذي سيستمر العمل به مستقبلا.

للإشارة، كانت وزارة الثقافة قد نشرت بيانا تعلن فيه فتح مسابقة لتعين مدري المسارح الجهوية وفق جملة من الشروط أبرزها آن يكون المرشح حاملا لشهادة دراسات عليا وخبرة ميدانية لا تقل عن خمس سنوات إضافة غالى خبرة في مجال التسيير المالي والإداري، والفني الثقافي، وروح المبادرة والقدرة على التواصل.