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وكالة الإشعاع الثقافي تستذكر المفكر مالك بن نبي

وزارة الثقافة تطلق المسابقة الوطنية للقراءة

زهية منصر
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وزارة الثقافة تطلق المسابقة الوطنية للقراءة
أرشيف

أطلقت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، البطولة الوطنية للقراءة، باسم المفكر الراحل مالك بن نبي حيث حدد تاريخ 31 مارس الجاري كآخر أجل الاستقبال الأعمال المشاركة.

وقال بيان للجهة المنظمة إن المسابقة “تنخرط في مسعى وزارة الثقافة والفنون لترسيخ فعل القراءة والمطالعة في أوساط الشباب الجزائري، وتكريم أحد أعمدة الفكر في الجزائر، مالك بن نبي، عبر التشجيع على قراءة مؤلفاته واستلهام أفكاره النيرة”.

المسابقة تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة حيث يتعين على الراغبين في دخول المنافسة قراءة سبعة كتب لمالك بن نبي، باللغة العربية، وتلخيصها.

واستنادا إلى قانون المسابقة، فإن الانتقاء الأولي يتم بعد قراءة كتاب “ميلاد مجتمع“ وتلخيصه، وعلى أساسه يتم إرسال عناوين الكتب إلى المشاركين المؤهلين.

وأوضح بيان المسابقة أن المتأهلين لخوص غمار المنافسة تتم عملية انتقائهم عبر ثلاث مراحل خلال التصفيات إلى الإعلان عن النتائج.

وأوضح بيان الوكالة أن الملخصات تقيّم من طرف لجنة تحكيم مختصة متكونة من شخصيات فكرية ذات خبرة معتبرة، على أن يتم استقبال المتأهلين إلى المرحلة النهائية من أجل “إقامة قراءة” بدار عبد اللطيف في الجزائر العاصمة، وهذا تحضيرا للامتحان الكتابي والشفوي أمام لجنة التحكيم.

يستفيد المتوجون بالمراتب الثلاث الأولى من جوائز مالية تتراوح ما بين 300 ألف دينار و100 ألف دينار.

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