وزارة الثقافة تطلق برنامج العدد الثالث من “منتدى الكتاب”

عبر برنامج يشمل مديريات الثقافة ومكتبات المطالعة العمومية عبر الوطن

أطلقت وزارة الثقافة والفنون برنامج منتدى الكتاب، في عدده الثالث، الذي يحتفي بالكتاب والمبدعين عبر الوطن. ويضم البرنامج سلسلة من النشاطات واللقاءات التي ترمي إلى تشجيع المقروئية وإعطاء حيز مهم للكتاب والكاتب.

ويضم برنامج الوزارة سلسلة من اللقاءات التي تتمحور حول الكتاب، حيث ينشط الكتاب والمبدعون جلسات بيع بالتوقيع لمؤلفاتهم، إضافة إلى عقد لقاءات حول تقديم آخر الإصدارات.

يمتد برنامج الوزارة ليشمل جميع دور الثقافة ومديريات الثقافة عبر الوطن، حيث تستضيف مثلا المكتبة الرئيسية بركات سليمان بعناية المشاركين في مسابقة “أنا أقرأ أنا أكتب”، التي ترمي إلى تشجيع القراءة، وفي إطار البرنامج ذاته ستكون الطارف، على موعد مع معرض كتب يجمع مؤلفي الولاية، حيث ينشط كل من الشاعر بن عبيد محمد، وطاهر خشانة، قراءات شعرية ونقاشات لكتاب ” قبيلة نهد بين الترحال والاستقرار” للكاتب علي خلدون، هذا إضافة إلى إطلاق ورشة في كتابة نص ثوري قصير موجه للأطفال.

في ولاية سكيكدة، تحتضن مكتبة المطالعة العمومية محاضرة تاريخية بعنوان “حكاية أول رصاصة نوفمبرية” ينشطها نخبة من أساتذة الجامعة، فضلا عن تنظيم أمسيات شعرية وعروض كتب منها إطلاق العدد 20 من منصة كاتب.

في قسنطينة، استضافت مكتبة المطالعة هناك الروائي والمترجم أحمد عبد الكريم في جلسة تقديم آخر أعماله “رسول الفضة”، وكانت الأمسية متبوعة بقراءات شعرية، تضامنا مع غزة، بالتنسيق مع بيت الشعر الجزائري.

بمدينة سوق أهراس وفي إطار البرنامج نفسه، ينزل الكاتب نور الدين رقعي ضيفا على مكتبة الولاية في جلسة ثقافية تضم جلسة مناقشة لآخر أعماله “شار ومدينة”.

بخنشلة، سيتم تكريم الدكتور مداني مدور احتفاء بعمله الجديد “ظل السنديانة”، إلى جانب تنظيم ندوة ينشطها الدكتور خميسي أدامي من جامعة خنشلة، يقدم من خلالها الدكتور شمس الدين شرقي دراسة نقدية في كتاب حرامي محمد الفاتح،” الصعود والانهيار المريع”، وتستضيف نفس المكتبة كلا من الكاتب هشام عوني وعمار ضيف وسمير سلطاني، الذين سينشطون جلسات توقيع لإصداراتهم.

ويمتد نفس البرنامج ليشكل جميع ولايات الوطن من خلال التظاهرة نضف الشهرية “منتدى الكتاب”، التي أطلقتها الوزارة للاحتفاء بالكتاب والمثقفين، وترمي إلى نشر “ثقافة الكتاب والتشجيع على المقروئية والترويج للكتاب”.