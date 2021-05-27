-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

وزارة الثقافة تطلق دفعة ثانية من مشاريع تمويل التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية

الشروق أونلاين
  • 53
  • 0
وزارة الثقافة تطلق دفعة ثانية من مشاريع تمويل التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية

أعلنت وزارة الثّقافة والفنون عن فتح دورة ثانية لعملية تمويل المشاريع والتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية للجمعيات للسداسي الثاني لسنة 2021.

وأفاد بيان للوزارة، الخميس، أن هذه العملية، المبرمجة في الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 20 جوان 2021، تندرج في إطار الإعانات المالية التي تقدمها وزارة الثّقافة والفنون للجمعيات والتعاونيات الثقافية والفنية كل عام، بهدف تعزيز المجال الثّقافي وتشجيع المبدعين.

وأوضحت أنه على الراغبين في الاستفادة من التمويل المالي للمشاريع الثقافية والفنية والاطلاع على جميع التفاصيل والشروط المتعلقة بذلك تصفح المنصّة الإلكترونية https://e-servicesculture.dz/projets-associatifs/.

مقالات ذات صلة
هذه حقيقة الفيديو المتداول لهندوس يدخلون الإسلام ويوحدون الله بسبب كارثة كورونا!

هذه حقيقة الفيديو المتداول لهندوس يدخلون الإسلام ويوحدون الله بسبب كارثة كورونا!

سيارات مفقودة.. تأشيرات لغرباء وامتيازات لأبناء نافذين

سيارات مفقودة.. تأشيرات لغرباء وامتيازات لأبناء نافذين

الوزير الذي أقيل بعد 72 ساعة من تعيينه يعود عبر التشريعيات

الوزير الذي أقيل بعد 72 ساعة من تعيينه يعود عبر التشريعيات

شاهد.. طفل فلسطيني يؤدي أغنية شكر لرياض محرز بعد رفعه علم بلاده

شاهد.. طفل فلسطيني يؤدي أغنية شكر لرياض محرز بعد رفعه علم بلاده

سفارة الولايات المتحدة: الأمير عبد القادر من عظماء التاريخ الحديث

سفارة الولايات المتحدة: الأمير عبد القادر من عظماء التاريخ الحديث

نواب أيرلنديون يرتدون كمامات تحمل العلم والكوفية الفلسطينية

نواب أيرلنديون يرتدون كمامات تحمل العلم والكوفية الفلسطينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد