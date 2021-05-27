وزارة الثقافة تطلق دفعة ثانية من مشاريع تمويل التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية

أعلنت وزارة الثّقافة والفنون عن فتح دورة ثانية لعملية تمويل المشاريع والتظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية للجمعيات للسداسي الثاني لسنة 2021.

وأفاد بيان للوزارة، الخميس، أن هذه العملية، المبرمجة في الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 20 جوان 2021، تندرج في إطار الإعانات المالية التي تقدمها وزارة الثّقافة والفنون للجمعيات والتعاونيات الثقافية والفنية كل عام، بهدف تعزيز المجال الثّقافي وتشجيع المبدعين.

وأوضحت أنه على الراغبين في الاستفادة من التمويل المالي للمشاريع الثقافية والفنية والاطلاع على جميع التفاصيل والشروط المتعلقة بذلك تصفح المنصّة الإلكترونية https://e-servicesculture.dz/projets-associatifs/.