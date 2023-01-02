وزارة الثقافة تطلق مزايدة لاستغلال قاعات السينما في 9 ولايات

أعلنت وزارة الثقافة والفنون يوم الإثنين، عن إطلاق مزايدة وطنية للمستثمرين الراغبين باستغلال 12 قاعة سينما موزّعة على 9 ولايات.

وحسب بيان للوزارة، فإن الولايات المعنية بهذه العملية هي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة، وأم البواقي.

وسيمنح امتياز استغلال قاعات السينما في الولايات المذكورة، للمستثمرين الخواص، عن طريق دفتر شروط، واتفاقية مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وتمّ تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة، من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي، يضيف بيان الوزارة.