وزارة الثقافة تطلق مشروعا لدعم الشركات الناشئة في الصناعات الإبداعية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن إطلاق مشروع حاضنة “مُبادرة Art”، بهدف دعم وتعزيز الصناعات الإبداعية في الجزائر، مثل الوسائط الرقمية وإنشاء المحتوى، الفنون البصرية والإعلام والنشر، وغيرها.

وحسب الوزارة فتم تصميم هذا المشروع ليكون “بمثابة برنامج طموح يهدف إلى تقديم الدعم الاستراتيجي والعملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الشركات الناشئة في الصناعات الإبداعية، مع التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية، كما يقدم دعما شخصيا للمشاركين يتمثل في ورشات عمل تفاعلية، وجلسات تدريب جماعية، واستشارات فردية من طرف خبراء جزائريين ودوليين.”

ينطلق التسجيل في البرنامج بداية من يوم غد، الإثنين 25 مارس، ويستمر إلى غاية غاية 30 أفريل ،2024 ليتم اختيار ودعم ما بين 15 إلى 20 شركة ناشئة، صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء الوطن، تمارس نشاطها في مجالات الصناعات الإبداعية المختلفة، على غرار الفنون والتصميم والإعلام والترفيه والتكنولوجيا الإبداعية.

ويمكن التسجيل في برنامج “مُبادرة Art” لكل من “مبدعي المحتوى الرقمي ومقدمي خدمات البث المباشر، ومطوّري وسائط تفاعلية، الساعين إلى الإبتكار في الطريقة التي يتم بها إنشاء وتوزيع، واستهلاك هذه الطرق الجديدة”، و”محترفيّ تصميم الجرافيك وتصميم المنتجات، وكذلك المبتكرون الذين يبحثون عن حلول تصميمية مبتكرة لتلبية احتياجات السوق”، كذلك “الفاعلون في قطاع الترفيه، مثل منظميّ الفعاليات، والفنانون، والشركات الناشئة التكنولوجية المتخصصة في الصناعة الترفيهية، الساعون إلى تطوير مجال الترفيه”، و”رواد التقنيات الغامرة، الساعون إلى استكشاف الفرص المتاحة من خلال الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وغيرها من التقنيات الغامرة لخلق تجارب فريدة وجذابة.”

ويتم التسجيل عبر ملء نموذج على الأنترنيت للإستفادة من الدعم.