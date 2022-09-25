وزارة الثقافة تطلق “ورشات تشاور” لإعداد قانون الفنان 

ستمتد على مدار 3 أشهر عبر مختلف ولايات الوطن

احتضن المسرح الوطني “محي الدين بشطازي”، أول أمس، عملية إطلاق أولى ورشات التشاور مع الفنانين والمثقفين لولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة من أجل الخروج بمقترحات لإثراء المسودة الأولية لمشروع قانون الفنان، وذلك تحضيرًا لانطلاق عملية إعداده وصياغته .

أشرف مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة ميسوم لعروسي ممثلاً لوزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، على إطلاق أولى ورشات التشاور إلى جانب رئيس اللّجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان رفقة ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وممثل عن المجلس الوطني للآداب والفنون، حيث استمعت اللّجنة بتمعن لكل الانشغالات والاقتراحات التي تقدّم بها الحاضرون والتي من شأنها إثراء المسودة الأولية لمشروع القانون، وهذا بغرض خلق همزة وصل تجمع بين الإدارة والفنانين والتي ستكون لبنة أساسية لتوضيح العلاقة بين الفنان والجهات الوصية وهذا لدعم أطر التواصل عبر لقاءات أخرى، سيجري العمل على تنظيمها مستقبلا لتجاوز كل المشاكل والانشغالات المطروحة من طرف الفنانين والمثقفين، وتوضيح كل النقاط الغامضة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإجابة على ما تطرحه هذه الفئة من تساؤلات يرجى من خلالها تقليص الفجوة بينها وبين الإدارة، وحل عديد الإشكالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والمهنية للفنان بمختلف تخصصاته.

وستمتد هذه العملية حسب وزارة الثقافة والفنون على مدار ثلاثة أشهر كمرحلة أولى (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) كما ستشمل مختلف ولايات الوطن، حيث سيتم فيها عقد مشاورات واستشارات واسعة مع الفاعلين في المجال الفني على المستوى الوطني، على أن يتم في المرحلة الثانية عرض مخرجات مسودة المقترحات والتوصيات التي تنبثق عن الورشات الجهوية على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، من أجل إثراء الدعائم التشريعية القانونية وتوفير المعطى المادي والعامل البشري الكفء لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع التي هي من الاهتمامات التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اعتبارًا وشأناً.