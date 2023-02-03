وزارة الثقافة تطلق ورشات تكوينية عبر مختلف ولايات الوطن

بالموازاة مع الجولات السينمائية للأفلام الجزائرية

أعلن مدير المركز الجزائري للسينما عادل مخالفية في تصريحه لـ “الشروق” عن إطلاق سلسلة من الورشات التكوينية بالموازاة مع برنامج الجولات السينمائية عبر مختلف ولايات الوطن تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون ومن تنظيم المركز الجزائري للسينما بالتنسيق مع المركز الجزائري لتطوير السينما إلى غاية الخامس جويلية القادم.

وكشف مخالفية بالمناسبة، أن برنامج الورشات سينطلق غدا الأحد من ولاية وهران ليفتح المجال أمام المهتمين بالفن السابع عبر ورشات في مختلف مجالات السينما على غرار السيناريو والمعالجة الدرامية للأفلام القصيرة،إدارة الصورة وتركيب الفيديو،التقاط الصوت ومعالجته التقنية، التمثيل وإدارة الممثل، تحت إدارة وإشراف أساتذة ومختصين في المجال من خريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري أمثال: فتحي كافي،سليمان ادريس،ايهاب محفوظ وغيرهم.

كما سطر المركز الجزائري للسينما والمركز الجزائري لتطوير السينما بالمناسبة سلسلة من المحاضرات على مستوى قاعات السينماتيك ودور الثقافة والتي سيشرف على تنشيطها أساتذة ومختصين في الفن السينمائي على غرار بروفسور المتخصصة في النقد السينمائي والمسرحي بقسم الفنون لجامعة وهران 1 الدكتورة نوال طامر، والدكتور الزين عبد الحق أستاذ بمخبر الأنساق والبنيات والممارسات جامعة وهران 2 دراسات في الإعلام والاتصال، والناقد السينمائي جمال حازورلي، والدكتورة عتيقة عز الدين من جامعة غليزان، والمخرج السينمائي والتلفزيوني عبد الباقي صلاي، والدكتور جلال خشاب أستاذ بقسم الفنون في جامعة سوق أهراس.

وتندرج هذه المبادرة في أطار مسعى وزارة الثقافة والفنون لتجسيد مبدأ “العدالة الثقافية” من خلال برمجة جولات وعروض سينمائية في العديد من ولايات الوطن، تتضمن عروضا لأفلام جزائرية طويلة انطلقت منذ أيام بفيلم “صليحة” للمخرج محمد صحراوي عبر ولايات الغرب الجزائري على غرار وهران،مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس لتختتم الجولة بعرض الفيلم على مستوى قاعة السينيماتيك بالجزائر العاصمة، في انتظار جولات أخرى لعدة أفلام بحضور مخرجيها وفرق العمل فيها على غرار “ارقو” للمخرج عمار بلقاسمي و”أبو ليلى” للمخرج أمين سيدي بومدين و”الحياة ما بعد” للمخرج أنيس جعاد، وفيلم “سي محند أو محند” للمخرج علي موزاوي، و”مطاريس” للمخرج رشيد بلحاج، و”جنية” للمخرج عبد الكريم بهلول، و”دزاير” للمخرج مهدي تساباست و”ذاكرة الأحداث” للمخرج رحيم العلوي.