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شعلال تبدي استعدادها لتجاوز القطيعة مع الإعلام

وزارة الثقافة تعتزم عقد جلسات دورية مع الصحفيين

زهية منصر
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وزارة الثقافة تعتزم عقد جلسات دورية مع الصحفيين
أرشيف

تعتزم وزارة الثقافة استحداث جلسات إعلامية تجمع صحفي القسيم الثقافي مع وزيرة وإطارات القطاع. وهذا قصد إعادة ربط الجسور بين الوزارة وإعلام وإيصال المعلومة.

وكشفت الوزيرة شعلال على هامش لقاء غير رسمي مع بعض الصحفيين في تامنغست أنها ستعمل على تهيئة فضاء بقصر الثقافة مفدي زكريا ليكون ناديا للإعلاميين، يجمع بين الصحفيين وإطارات ومسؤولي القطاع، الغرض منه تقديم المعلومة وتوفير إطار للنقاش في الشأن الثقافي.
وقالت الوزيرة إن وزارتها متفتحة على كل الآراء، وتتقبل النقد البناء الذي يكون في صالح القطاع، ويرمي إلى تصحيح الأخطاء، لأن الإعلام شريك في بناء القطاع الثقافي والنهوض به، كما قالت شعلال.

للإشارة، عرفت وزارة الثقافة تراجعا في الأداء الإعلامي، حيث صار الصحفيين يجدون صعوبة كبيرة في التعاطي مع هيئات وهياكل الوزارة وصعوبة في التواصل مع مصدر المعلومة. وهذا ما يعيق عمل الإعلاميين اليومي.

وقد كان لغياب المعلومة أثر سلبي ليس فقط على الأداء الإعلامي لصحفي الأقسام الثقافية، ولكن أيضا صورة الوزارة التي غابت تماما عن الساحة.

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