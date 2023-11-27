وزارة الثقافة تعرض سيف الأمير عبد القادر لأول مرة

بمناسبة الذكرى 191 لمبايعته بمعسكر

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الاثنين، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للذاكرة والرموز الوطنية، بدليل أن عنايته واهتمامه بهذا المجال أدى إلى استرجاع الكثير من الأملاك المنهوبة والمسروقة في الفترة الاستعمارية، منها وثائق ومخطوطات وكتب هامة ملك للأمير عبد القادر، وقد تحصلت عليها الجزائر بفعل اللجنة المختصة التي شكلتها لهذا الغرض.

وجاء ذلك خلال وقوف الوزير على عرض لسيف الأمير عبد القادر بمقر دار القيادة بعاصمة ولاية معسكر بمناسبة الذكرى 191 لمبايعته، أين أكد أن سرقة ممتلكات الجزائريين والاحتفاظ بها تعد جريمة أخرى من جرائم الاستعمار التي ارتكبها إبان الثورة التحريرية، وأن جهود الدولة منصبة حول استغلال شتى الطرق المتاحة منها القانونية من أجل استرجاع ما نهب من الجزائريين.

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لاسترجاع الجزائر للنسخة الأصلية لسيف الأمير عبد القادر، داعيا إلى استنساخه للمحافظة عليه وتوريثه للأجيال المقبلة، إذ أنه على مستوى المتحف يوجد جناح خاص بالأمير عبد القادر به جميع القطع الأثرية الخاصة به.

وبخصوص سيف الأمير عبد القادر الذي استقدم مؤخرا، من فرنسا، بعد جهود لجنة اليقظة التابعة لوزارة الثقافة بعد محاولة بيعه بالمزاد العلني، أكد مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة عمار نوارة أن وزيرة الثقافة أبت إلا أن تشارك بطريقتها الخاصة في الاحتفالية المخلدة للذكرى 191 لمبايعة الأمير عبد القادر بإرسال سيف الأمير إلى دار القيادة لعرضه أمام الجمهور في ذكرى مبايعة صاحبه.

وضمن أوصاف هذا السيف، أكد عمر نوارة أن طوله متر وسبعة سنتيمترات مزين بغمد من الفضة وزخارف من لفالف الشجر، يعود تاريخه للفترة بين 1808 و1883 وهو لشخص الأمير عبد القادر.