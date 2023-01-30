وزارة الثقافة تعلن فتح باب الدعم العمومي للجمعيات الثقافية

عملية استقبال المشاريع مستمرة إلى غاية 25 فيفري المقبل

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن انطلاق عملية الدعم المالي لسنة 2023 ابتداء من يوم 26 جانفي إلى غاية 25 فيفري المقبل وهذا في إطار سياسة الدعم العمومي التي تطلقها الوزارة الوصية

وأفاد بيان لوزارة الثقافة والفنون أن الجمعيات الراغبة في الحصول على الدعم “عليها اقتراح مشاريع ثقافية وفنية تساهم في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما”.

وحسب بيان الوزارة، فعلى الجمعيات أن تركز في المشاريع المقترحة على عدد من المواضيع على غرار نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة، تعنى بجميع شرائح المجتمع، تكوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون (موسيقى، مسرح، سمعي- بصري، رسم، الاهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل)، تنظيم تظاهرات ثقافية، عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص.

ويتعين على الجمعيات الراغبة في تقديم مشاريعها احترام جملة من الشروط والمعايير التي حددها بيان الوزارة تتعلق بالجوانب التنظيمية الخاصة بالجمعية في شقيها التنظيمي والمالي.

وشدد بيان الوزارة على كون الوصاية تساهم فقط في دعم جزء من المشروع وتدرج المشاريع المستفيدة من الدعم المالي ضمن البرنامج العام للقطاع، على أن تلتزم الجمعية بتحقيق المشروع الذي يتم بصدده التوقيع على اتفاقية مع الوزارة الوصية.