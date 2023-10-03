وزارة الثقافة تفتح باب استقبال دعم المشاريع الإبداعية والسينمائية لسنة 2024

حددت مدة ثلاثة أشهر أمام أصحاب المشاريع لتقديم أعمالهم

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن بداية استقبال طلبات الدعم لمشاريع أدبية وفنية وسينمائية، لسنة 2024. وجاء في بيان للوزارة، أن المشاريع المعنية بالدعم تخص مجموعة من المجالات الأدبية والفنية، على غرار المسرح، الموسيقى، الكوليغرافية، الفنون التشكيلية والآداب، بحيث يمكن للجمعيات والتعاونيات ودور النشر والمؤسسات الثقافية التقدم للوزارة بطلب للحصول على دعم إحدى المشاريع في أحد المجالات المعلن عنها.

ويتعين على أصحاب المشاريع التقدم بطلباتهم إلى الوزارة الوصية في آجال تسعين يوما، أي ثلاثة أشهر، بعد نشر الإعلان. وحددت الوزرة الوصية جملة من الشروط التي يتعين على أصحاب المشاريع الالتزام بها للحصول على الدعم منها أصالة الأعمال المقدمة بحيث تكون جديدة ولم يسبق إنتاجها من قبل.

كما يتعين على أصحاب المشاريع المقترحة في المحالات التي أعلنت عنها الوزارة احترام الشروط المعلن عنها في البيان المنشور على صفحة الوزارة، واستفاء جميع المراحل المتعلقة بتكوين الملف وتقديم الوثائق اللازمة والتقديرات المالية الخاصة بالمشاريع.

وفي سياق متصل، أوضح بيان الوزارة أنه تم فتح الباب لتقديم المشاريع الخاصة بدعم الإنتاج المشاريع السينمائية حيث تخص إعانات أنتاح وتمويل الأفلام والإنتاج المشركة وإعادة كتابة السيناريو.

وحددت الوزارة جملة من الشروط ضمن المنشور الموجود على موقع الوزارة، منها أن يكون مخرج العمل قد سبق له وأن أخرج عملين على الأقل وأن يكون موضع الفيلم المقدم للدعم غير مستغل سابقا، كما يتعين على أصحاب المشاريع تحديد مساهمة كل طرف في حالة الإنتاج المشترك.

ويتعين على أصحاب المشاريع السينمائية إرفاق مشاريعهم بطلب مرفقة برسالة شرح للمشروع والعنوان المؤقت للفيلم وملخص المشروع، إضافة إلى نسخة من السيناريو المسجل لدى ديوان حقوق التأليف وبطاقة تقنية تضم التقديرات المالية والمصاريف المتوقعة للفيلم، وكذا مخطط التمويل والعمل بما فيها تحديد أماكن التصوير وآجال التنفيذ.

وفي الإطار ذاته، يتعين على أصحاب المشاريع إرفاق ملفاتهم بعقد تنازل عن حقوق المؤلف والمخرج، وتحديد عدد المناصب التقنية والممثلين الرئيسيين للعمل “ثلاثة عل الأقل” والسيرة الذاتية للمخرج والسيناريست وقرص فيديو رقمي لآخر فيلم لمخرج المشروع المرشح للحصول على الدعم.

وأوضح بيان الوزارة أن المنتجين وأصحاب المشاريع عليهم تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بالمؤسسة، ضمن ملف مرفق بمشروع العمل المرشح للدعم. وشدد البيان على أن المؤسسات السينمائية التي سبق واستفادت من دعم الوزارة ولم تفي بالتزاماتها سيتم استبعادها من الاستفادة من دعم المشاريع الجديدة.