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282 اسم والفصل في الملفات بعد أسبوعين

وزارة الثقافة تفرج عن القائمة الاسمية للمرشحين لمنصب مدير مسرح

زهية منصر
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وزارة الثقافة تفرج عن القائمة الاسمية للمرشحين لمنصب مدير مسرح
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أفرجت وزارة الثقافة والفنون عن القائمة الاسمية للمرشحين لتولي منصب مدير مسرح جهوي، وضمت القائمة المنشورة على موقع الوزارة 282 اسم من مختلف الولايات، إضافة إلى شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية. وأشار موقع الوزارة إلى أن النتائج النهائية سيتم الإفراج عنها في غضون أسبوعين “15 يوما”، من نشر القائمة الاسمية للمرشحين.

للإشارة، كانت الوزارة قد أطلقت إعلانا مارس الماضي لاختيار المرشحين لتولي منصب مدير مسرح جهوي. وهي خطوة في اتجاه الإسراع في الانتهاء من مشكلة شغور المناصب، وبقاء عدد من المسارح من دون مديرين، حيث تتكفل لجنة خاصة بالفصل في الملفات استنادا إلى جملة من المعايير تشمل عدة جوانب منها التحكم في التسيير المالي والإداري للمؤسسات المسرحية.

كما يأتي اللجوء إلى إطلاق مسابقة لشغل ونشر نتائجها، رغبة من الوزارة في إرساء قواعد جديدة لتعيين الإطارات، تعتمد على الشفافية أكثر من جهة واستقطاب أكبر قدر من الكفاءات الفنية من جهة أخرى، وهذا تحسبا لحركة التعيينات المنتظرة في القطاع الذي يعاني من شغور المناصب، سواء كان على المستوى المركزي أم المؤسسات التابعة للوزارة، ما أثر سلبا على مردود هذه الهياكل وتعطّل المشاريع.

ويأتي الكشف عن القائمة الاسمية للمرشحين، في انتظار أن تشرع الوزارة في تطبيق التصوّر الجديد لإدارة المسارح الجهوية وتطبيق نتائج لجنة إصلاح المسرح. التصوّر الجديد تم رفعه في شكل مشروع للحكومة إلى جانب إقرار عقود النجاعة للمديرين في عهد الوزيرة السابقة مليكة بن دودة.

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