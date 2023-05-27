وزارة الثقافة تفرج عن رزنامة المهرجانات للثلاثي الثاني من السنة

في انتظار اعتماد الجدوى الاقتصادية في الخريطة الجديدة للأحداث الثقافية

أفرجت وزارة الثقافة والفنون عن رزنامة المهرجانات، المقررة للفترة ما بين نهاية ماي وشهري جوان وجويلية، حيث سجلت أغلب المواعيد الثقافية عودتها. وهذا، بعد فترة تذبذب فرضته كورونا، حيث بدأت المهرجانات تستقر في مواعيدها السابقة، خاصة وأن بعضها عرف تغييرا في الفريق المسير والمحافظين وتغيير الولايات التي تحتضنها.

وبحسب الرزنامة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، ستعرف جل ولايات الوطن انطلاق مهرجان القراءة في احتفال. وهذا، انطلاقا من الفاتح جوان إلى 16 منه، عبر كامل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.

وينتظر أيضا وفق نفس الأجندة، أن تحتضن بجاية من 4 إلى 8 جوان تنظيم مهرجان الموسيقي والأغنية القبائلية بدار الثقافة الطاوس عمروش، في حين ستكون خنشلة على موعد مع مهرجان مسرح الطفل من 16 إلى 19 جوان المقبل. وبعين تموشنت، سيجتمع محبو مسرح العرائس، في مهرجان وطني، على مدار خمسة أيام، من 21 إلى 25 جوان. وبولاية المسيلة، ستعقد طبعة جديدة لمهرجان مسرح العيساوة من 4 إلى 7 جويلية بدار الثقافة للمدينة. وبمستغانم، سيجمع محترفو المسرح من 7 إلى 15 جويلية في طبعة 55 لأقدم مهرجان مسرح في إفريقيا مهرجان مسرح الهواة، في طبعة ستتجه خلالها الأنظار إلى القارة السمراء، من خلال رصد تجارب مسرحية بعدة دول إفريقية، ستكون حاضرة في المهرجان الذي يستضيف شرفيا المسرح الفلسطيني، في حين ستكون قسنطينة من 10 إلى 16 جويلية قبلة لعشاق المألوف في طبعة جديدة من مهرجان المالوف. في جين ستكون بلعباس من 12 إلى 18 جويلية على موعد مع مهرجان الرقص الشعبي. أما تيسمسيلت، فستكون من 7 إلى 20 جويلية على موعد مع مهرجان الأغنية البدوية.

وتمتد الأحداث الثقافة والمهرجانات لتشمل جنوبنا الكبير، من خلال مهرجان السبيبا بجانت، الذي سيعقد من 19 إلى 30 جويلية.

وستختتم رزنامة مهرجانات وزارة الثقافة للثلاثي الثاني من السنة بمهرجان الفخار الذي يعقد بمنطقة معاتقة بولاية تيزي وزو من 25 إلى 30 جويلية.

ولا يزال الوسط الثقافي ينتظر قرار الوزارة الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة للمهرجانات التي سبق وأن أعلنت عنها الوصاية، التي تقوم على إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية للمهرجانات ومساهمتهما في التنمية المحلية، التي على أساسها يتحدد التوزيع الجغرافي لخريطة المهرجانات.