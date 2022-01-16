وزارة الثقافة تفرض الجواز الصحي أو بطاقة التلقيح لدخول فضاءاتها

المسارح والمتاحف شرعت في تطبيق الإجراء الأسبوع الماضي

شرعت المؤسسات الثقافية، في تطبيق إجبارية الجواز الصحي أو بطاقة التلقيح عند الدخول، حيث صار يتعين على المواطنين وحتى المهنيين استظهار الجواز الصحي أو بطاقة التلقيح عند الرغبة في دخول هذه المؤسسات.

بموجب توصيات اللجنة العلمية وقرارات الوزارة الأولى فقد صار الدخول إلى المسرح الوطني يستوجب استظهار الجواز الصحي أو بطاقة التلقيح بشكل إجباري على كل من يرغب في حضور نشاطات المسرح، حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ وفقا لما أعلنته إدارة المسرح الوطني نهاية الأسبوع الماضي، وهو القرار ذاته الذي اتخذته عديد المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة على غرار متاحف العاصمة التي فرضت إجباريا على كل من يرغب في زيارتها استظهار بطاقة التلقيح أو الجواز الصحي إجباريا إلى جانب دور السينما عبر كامل الولايات والتي أعلنت أن المواطنين الراغبين في زيارتها عليهم استظهار بطاقة التلقيح أو الجواز الصحي وهذا في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة الأولى على إثر توصيات اللجنة الصحية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنت الوزارة الأولى أن الدخول إلى بعض الفضاءات العامة لن يكون من دون جواز صحي أو بطاقة التلقيح وهذا سعيا إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.