وزارة الثقافة تكشف عن برنامج عروض أفلام الستينية

عروض وطنية لـ17 فيلما بداية من الخميس

نشط مدير المركز الجزائري لتطوير السينما زين الدين عرقاب ومدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة شداد بزيع الثلاثاء ندوة صحفية بالمركز الوطني للسينما والسمعي بصري، كشفا من خلالها عن برنامج عروض الأفلام السينمائية الجاهزة للعرض والتي تم انجازها في اطار ستينية الاستقلال بدعم من وزارة الثقافة والفنون.

وأكد مدير تطوير الفنون وترقيتها شداد بزيع خلال الندوة، ان جل الأعمال التي حصلت على الدعم قد تم تسليمها في الآجال المحددة مثل ما كان متفقا عليه، ليتم برمجتها عبر مختلف قاعات العرض عبر ولايات الوطن انطلاقا من 20 جويلية الجاري كخطوة لمواصلة مساعي وزارة الثقافة في دعم القطاع السينمائي وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وفق استراتيجية تضع ابداع الشباب ضمن أولوياتها.

من جهته كشف مدير المركز الجزائري لتطوير السينما زين الدين عرقاب عن قائمة الاعمال التي تم الانتهاء من تصويرها وتسليمها الى المركز والتي يبلغ عددها 17 عملا منها 11 فيلما قصيرا، بالإضافة الى 6 اعمال وثائقية، كما كشف عن برنامج العروض الاولى المسطرة لشهري جويلية واوت والتي ستفتتح اليوم بفيلم “زئير الظلام” لمخرجه احمد رياض بقاعة ابن زيدون.

كما اوضح عرقاب خلال الندوة ان العروض الشرفية للافلام ستبرمج كل يوم خميس بحضور مخرجيها وطاقمها الفني كما سيتم اطلاقها في نفس الوقت عبر جميع قاعات المركز الجزائري للسينما والقاعات التابعة لمديريات الثقافة والفنون في مختلف ولايات الوطن، حيث ستكون الانطلاقة من خلال العرض الشرفي لفيلم “زئير الظلام” للمخرج احمد رياض، كما سيتم خلال شهري جويلية وأوت عرض فيلم “اعدام” للمخرج يوسف محساس بتاريخ 27 جويلية، ثم عرض الفيلم الوثائقي “في اوذبان كان موعد مع الشهادة لعبد الحميد اكتوف يوم 03 اوت المقبل، كما سيتم عرض الفيلم القصير “التحدي الكبير” لمخرجه وليد بوشباح يوم 17 اوت، فيما سيتم عرض الفيلم الوثائقي “جزائر اسمك مكتوب بدمي” لرزيقة مقراني يوم 24 اوت وفيلم “همسات الفجر” لكمال رويني بتاريخ 31 اوت.

كما اشار عرقاب خلال الندوة الى التفكير في اطلاق مبادرة لعرض جميع افلام ستينية الاستقلال ضمن بانوراما خاص بها مع دخول الموسم الثقافي المقبل لتمكين مشاهدتها من طرف اكبر عدد من الجمهور.

واكد مدير المركز الوطني للسينما عادل ميخالفية خلال الندوة ان كل القاعات جاهزة لاستقبال الاعمال مع تسخير كل الامكانيات لانجاح عرضها واستقبال الجمهور في مختلف الولايات، كما اكد مدير المركز الوطني للسينما والسمعي بصري مراد شويحي عن مرافقة المركز لبرنامج العروض من خلال القوافل السينمائية التي سيتم فيها تسخير شاحنة وشاشة عرض متنقلة الى المناطق التي لا تتوفر على قاعات للعرض وذلك لتمكين سكانها من متابعة هذه الانتاجات الجديدة.

للاشارة، حضر الندوة كل من مخرج فيلم “زئير الظلام” احمد رياض ومخرجة فيلم “الطيارة الصفراء” هاجر صباطة الى جانب منتجة فيلم “التحدي الكبير” لبنى بوقرشي ومنتج فيلم “اعدام” ابراهيم حمادي والذين تحدثوا عن اعمالهم التي سيتم عرضها بحضور الطاقم الفني والتي ستكون متبوعة ايضا بنقاشات بحضور الاسرة الاعلامية والمختصين.