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الجزائر

وزارة الثقافة تكشف عن قائمة الأفلام التاريخية المستفيدة من الدعم

الشروق أونلاين
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وزارة الثقافة تكشف عن قائمة الأفلام التاريخية المستفيدة من الدعم
ح.م

كشفت وزارة الثقافة، الأحد، عن المشاريع المدعمة لاحتفالية ستينية الاستقلال، حيث وقع الاختيار على 6 أفلام وثائقية و11 فلمًا قصير.

وأوضح بيان للوزارة انه في إطار تجسيد البرنامج الثقافي والفني للاحتفال بالذكرى الستين للإستقلال، فتحت وزارة الثقافة والفنون، باب الترشح أمام مؤسسات الانتاج السينمائي التي ترغب في ترشيح مشاريع أفلام قصيرة ووثائقية جديدة بغرض الاستفادة من الدعم العمومي، على مستوى مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة.

وأكد المصدر ذاته، أنه تم تحديد مدة استقبال المشاريع بثلاثين يومًا، ليتم بعد تمديد آجال إستقبال المشاريع السينمائية إلى تاريخ 19 سبتمبر 2022 من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المترشحين لإيداع أعمالهم، حيث تم استقبال 107 مشروعًا موزعًا على 68 مشروع فيلم وثائقي و39 مشروع فيلم روائي قصير.

وتابع “إذ عملت اللجنة على قراءة وتقييم المشاريع طيلة 60 يومًا، ليقع الخيار على ستة (06) أفلام وثائقية بقيمة مالية وصلت إلى 111.000.000 دج، وإحدى عشر (11) فيلم قصير بقيمة مالية وصلت إلى 159.000.000 دج”.

كما أكدت الوزارة ان كل المشاريع التي تم اختيارها حازت على رأي إيجابي من لجنة قراءة المشاريع السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطنية، على أن تلتزم مؤسسات الإنتاج التي حازت مشاريعها على القبول بالشروط التالية:

1-إحترَام آجال الإنجاز وتسليم النسخة النهائية للفيلم

2-المتابعة المستمرّة لجميع مراحِل إنجاز الفيلم من طرَف لجنة منشأة لهذَا الغرَض

3-حصريّة العرض الأوّلي للفيلم من حق وزارة الثقافة والفنون

4-التَقيّد باحترام بنود الإتفاقيّة الممضَاة مع مؤسّسات الإنتاج السينمائي، وأي إخلال بأي بند منها سيُعرّض المؤسسة لإجراءات قانونية

5-عدَم إجراء أي تغيير أو إضافة على مَا تم تقديمه كمشروع سيناريو

6-لا يُمكن إضافة منتج مشترك أو تمويل إشهاري دون الحصول على رخصة من وزارة الثقافة والفنون.

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