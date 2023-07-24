وزارة الثقافة تمنح 34 رخصة بحث أثري

تخص السداسي الأول من السنة الجارية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن منح 34 رخصة بحث أثرى بالمواقع الأثرية المنتشرة عبر الوطن وقعتها الوزيرة مولوجي بغرض تشجيع برامج البحث الأثري بالجزائر وفقا لما أعلنه الإثنين، بيان لوزارة الثقافة.

الرخص الممنوحة من قبل الوزارة تخص السداسي الأول من السنة الجارية، وينتظر أن يقوم طبقها الباحثون المنتمون إلى مختلف الجامعات والمخابر ومراكز البحث المتخصصة في علم الآثار، بحفريات علمية معمقة لاستكشاف تراثنا الثقافي المادي، وأضاف البيان أن هذه الدراسات العلمية تهدف إلى تقديم قراءات جديدة وتصحيح القديمة منها، وإعادة تأريخ عدد من المواقع الأثرية بالجزائر.

وأشار البيان إلى أن عددا من المواقع الأثرية استفادت برخص بحث وتنقيب لأول مرة منذ الاستقلال كموقع هيبون بولاية عنابة، وموقع تيبيليس بولاية قالمة، كما تتواصل الأبحاث الاثرية بعد تجديد رخصة البحث والتنقيب للباحثين العاملين بمواقع تيغنيف، عين الحنش، وموقع مادور الأثري بولاية سوق أهراس، موقع كيزة بولاية مستغانم، تنس بولاية الشلف ومواقع أخرى طبقا لبيان الوزارة ذاته.