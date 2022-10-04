وزارة الثقافة تنطلق في تسوية الأشطر الخاصة بـ16 مشروعًا سينمائيًا

أكدت على متابعة المؤسسات التي لم تلتزم بإتمام مشاريعها

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، الثلاثاء، عن تسوية الأشطر الخاصة بـ16 مشروعًا سينمائيًا بقيمة إجمالية تقدر بـ63.744.400 دج، وذلك في إطار متابعتها تحت إشراف الوزيرة صورية مولوجي لعملية تسوية الأشطر الخاصة بالمشاريع السينمائية والتي بقيت عالقة منذ غلق صندوق ترقية الفنون والتقنيات السينمائية والآداب (فداتيك).

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها أن هذه العملية قد أتت بعد موافقة مصالح وزارة المالية على منح الرخصة الاستثنائية الخاصة بهذه العملية، وبغية اطلاع المعنيين بمستجدات هذا الملف، كما دعت بالمناسبة أصحاب المشاريع السينمائية الجديدة والذين استفادوا من الأشطر الأولى للدعم والتي وصل عددها إلى سبعة وخمسين 57 مشروعًا، وبغية استكمال الأشطر المتبقية من الإعانة الممنوحة، إلى التقرب من مديرية تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة من أجل إيداع وثائق إثبات إنجاز العمل، وذلك قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022.

وذكرت وزارة الثقافة، أن مصالحها ستشرع في الإجراءات الإدارية ضد المؤسسات السينمائية التي لم تلتزم بإتمام المشروع في الآجال المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة مع وزارة الثقافة والفنون، وذلك عن طريق إرسال الإعذارات وفق الآجال المعروفة، وفي حال عدم الاستجابة سيتم مباشرة الإجراءات القانونية لاسترجاع هذه الإعانات، كما أكدت وزارة الثقافة والفنون بالمناسبة، استمرار دعم الدولة للسينما من خلال ميكانزمات جديدة تعتمد على الميزانية البرامجية، لضمان شفافية أكثر في منح الإعانات ومتابعة أنجع لسير إنتاج الأفلام.