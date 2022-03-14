وزارة الثقافة تنظم البطولة الوطنية للقراءة مالك بن نبي

أعلنت وزارة الثقافة، الإثنين، عن تنظيم مسابقة البطولة الوطنية للقراءة “مالك بن نبي”، كاشفة عن كيفية وشروط المسابقة وكذا الجوائز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “هذه المبادرة تنخرط في مسعى وزارة الثقافة والفنون من أجل ترسيخ فعل القراءة والمطالعة في أوساط الشباب الجزائري، وتكريم أحد أعمدة الفكر في الجزائر، مالك بن نبي، عبر التشجيع على قراءة مؤلفاته واستلهام أفكاره النيرة”.

وأوضح المصدر ذاته أن إرسال الترشيحات يكون قبل 31 مارس 2022 إلى العنوان التالي: bennabi.lecture@gmail.co

كيفية المشاركة:

– إرسال ملخص كتاب “ميلاد مجتمع” إلى البريد الالكتروني: bennabi.lecture@gmail.com، مع ذكر المعلومات الآتية: الاسم واللقب، تاريخ ومكان الازدياد، العنوان، رقم الهاتف وإرفاقها بنسخة عن بطاقة التعريف الوطني

قانون المسابقة:

– يتم الترشح لهذه المسابقة لكل الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

– تتمثل المسابقة في قراءة سبعة (07) كتب من تأليف المفكر مالك بن نبي، باللغة العربية، وتلخيصها.

– تتم عملية الانتقاء الأولي للمشاركين بعد قراءة كتاب واحد عنوانه “ميلاد مجتمع ” وتلخيصه.

– بعد عملية الانتقاء الأولي، يتم إرسال عناوين الكتب إلى المشاركين المؤهلين.

– يمر المترشحون المؤهلون للمشاركة في المسابقة، بعد عملية الانتقاء، بثلاث (03) مراحل من التصفيات إلى غاية المرحلة النهائية.

– يجب ألا يقل عدد صفحات التلخيص عن سبعة (07) وألا يتجاوز عشر (10) صفحات عبر تطبيق(PDF (SimplifiedArabic 16

– على المشارك(ة) ذكر اسم دار النشر، سنة النشر وعدد صفحات الكتاب في الملف المتضمن تلخيص الكتاب.

– يتم قراءة وتقييم الملخصات من طرف لجنة تحكيم مختصة متكونة من شخصيات فكرية ذات خبرة معتبرة، وقرارها نهائي غير قابل للطعن.

– يتم استقبال المتأهلين إلى المرحلة النهائية من أجل “إقامة قراءة” بدار عبد اللطيف في العاصمة، من أجل التحضير للامتحان الكتابي والشفوي أمام لجنة التحكيم.

الجوائز:

يكرم الفائزون الثلاثة الأوائل بجوائز متمثلة في ما يلي: 300.000 دج للفائز الأول، 200.000 دج للفائز الثاني، 100.000 دج للفائز الثالث.