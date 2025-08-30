أفاد وزير الثقافة والفنون زُهير بَللو، في كلمته خلال افتتاح الجامعة الصيفية للجمعيات ذات الطابع الثقافي، أن وزارة الثقافة دعمت أكثر من 100 عمل فني جديد خلال سنة 2025.

وفي كلمته صبيحة اليوم السبت 30 أوت، خلال الجامعة الصيفية، المنظمة من طرف المرصد الوطني للمجتمع المدني بقرية الفنانين بزرالدة، شدد الوزير على أن “الجمعيات الثقافية تمثل القلب النابض للمجتمع المدني والحارس الأمين لذاكرتنا الوطنية، مؤكدا أن دورها يتجاوز النشاط المحلي ليصبح رافعة استراتيجية تعزز اللحمة الاجتماعية وتحمي الهوية من محاولات التذويب. وأبرز الوزير أن الجزائر تزخر اليوم بـ 4777 جمعية ثقافية موزعة عبر 58 ولاية، وهو رقم يعكس حيوية المجتمع الجزائري وإيمانه بأن الثقافة ركيزة أساسية للوحدة والتنمية المستدامة.”

كما أضاف بللو أن وزارته دعمت خلال السنة الجارية أكثر من 100 عمل فني جديد في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الكوريغرافية، ومولت حوالي 200 مشروع ثقافي في ميادين التوزيع والتنظيم والتظاهرات، مشددا على أن هذا الجهد لن يكون كافيا دون تمكين الجمعيات وتعزيز تكوينها واحترافيتها.

كما اعتبر أن مبادرة هذه الجامعة الصيفية تمثل فرصة عملية لتبادل الخبرات وصياغة خطط عمل ملموسة ترفع من قدرات الفاعلين الجمعويين وتجعلهم شركاء حقيقيين في مسار الجزائر الجديدة.

وتضمن برنامج الجامعة الصيفية جلسات حوارية ثرية حول دور الجمعيات والنخب الثقافي والفنية في الدفاع عن الهوية الوطنية والقضايا الدولية العادلة، إضافة إلى ورشات تفاعلية متخصصة شملت: تصميم وإدارة المشاريع الثقافية المستدامة، التوثيق السمعي البصري للتراث والفنون، الاتصال وصناعة المحتوى الثقافي، التسيير المالي والإداري للجمعيات، آليات تسجيل الموروث الثقافي والمرافعة، وكذا مهارات تشبيك الجمعيات.