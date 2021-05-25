وزارة الثقافة: هؤلاء هم مديرو الثّقافة الجدد!   

الوزيرة ألحت ضرورة الالتزام بتجسيد إستراتيجية الوزارة

قامت وزيرة الثّقافة والفنون، مليكة بن دودة، الثلاثاء، على تنصيب مديري الثقافة والفنون لكل من ولايات المنيعة، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، المغير، تيميمون، تيبازة، بومرداس، المسيلة، عنابة، سكيكدة والجلفة.

وألحت الوزيرة، خلال عملية التنصيب، على ضرورة الالتزام بتجسيد إستراتيجية الوزارة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في قطاع الثقافة والفنون، مؤكدة أن الرهان يستدعي من قطاع الثقافة خاصة على المستوى المحلي، أن يلعب الدور المنوط به في الدفاع عن مقوّماتنا الثّقافية والتراثية التي تزخر بها الجزائر باختلاف مناطقها.

وأسدت بن دودة، تعليماتها للمديرين الجدد، بضرورة الاقتراب من الفنانين والمثقّفين، وفتح مكاتب خاصّة بهم على مستوى مديريات الثقافة والفنون، والإنصات الدائم لانشغالاتهم واقتراحاتهم.

أسماء المديرين الجدد المعيّنين اليوم:

– عبد المجيد مرسيس مديرا للثّقافة والفنون لولاية المنيعة

– منير عيسوق مديرا للثّقافة والفنون لولاية أولاد جلال

– أحمد عادلي مديرا للثّقافة والفنون لولاية بني عباس

– مسعود عبد الصمد مديرا للثّقافة والفنون لولاية إن صالح

– ياسين العابد مديرا للثّقافة والفنون لولاية الجلفة

– عبد العزيز بوجلابة مديرا للثّقافة والفنون لولاية إن ڨزام

– صالح بوزيد مديرا للثّقافة والفنون لولاية تڨرت

– عبد القادر جنايحي مديرا للثّقافة والفنون لولاية المغير

– لهواري مسري مديرا للثّقافة والفنون لولاية تيميمون

– صبيحة تهرات مديرة للثّقافة والفنون لولاية تيبازة

– كمال الميراربي مديرا للثّقافة والفنون لولاية بومرداس

– خالد مواوقة مديرا للثّقافة والفنون لولاية المسيلة

– أحسن تليلاني مديرا للثّقافة والفنون لولاية عنابة

– كريم درازي مديرا للثّقافة والفنون لولاية سكيكدة