وزارة الثقافة والفنون تعلن تأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية لمدة 3 أيام

ترحّما على أرواح ضحايا حادث وادي الحراش

أصدر وزير الثقافة والفنون زهير بللو يوم السبت، قرارًا بتأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية المبرمجة، لمدة 3 أيام من 16 إلى 18 أوت الجاري.

وجاء هذا القرار حسب بيان للوزارة، “انسجاما مع قرار الحداد الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية، ترحّما على أرواح ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة”.

وقرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الجمعة، حدادا وطنيا ليوم واحد، تضامنا مع عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، سيكون الحداد الوطني “بدءًا من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية. على إثر الكارثة التي وقعت بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطنا”.

ووجّه رئيس الجمهورية رسالة تعزية إلى أسر ضحايا حادث انحراف وسقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش في العاصمة.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”بكل حزن وأسى، أترحم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم، الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش”.

“وبهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعا، أتقدم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله”، يضيف الرئيس.