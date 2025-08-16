-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الثقافة والفنون تعلن تأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية لمدة 3 أيام
الجزائر
ترحّما على أرواح ضحايا حادث وادي الحراش

وزارة الثقافة والفنون تعلن تأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية لمدة 3 أيام

الشروق أونلاين
  • 3395
  • 0
وزارة الثقافة والفنون تعلن تأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية لمدة 3 أيام
ح.م
صورة للحافلة المنكوبة

أصدر وزير الثقافة والفنون زهير بللو يوم السبت، قرارًا بتأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية المبرمجة، لمدة 3 أيام من 16 إلى 18 أوت الجاري.

وجاء هذا القرار حسب بيان للوزارة، “انسجاما مع قرار الحداد الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية، ترحّما على أرواح ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة”.

وقرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الجمعة، حدادا وطنيا ليوم واحد، تضامنا مع عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، سيكون الحداد الوطني “بدءًا من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية. على إثر الكارثة التي وقعت بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطنا”.

ووجّه رئيس الجمهورية رسالة تعزية إلى أسر ضحايا حادث انحراف وسقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش في العاصمة.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”بكل حزن وأسى، أترحم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم، الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش”.

“وبهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعا، أتقدم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله”، يضيف الرئيس.

مقالات ذات صلة
“أجندة مكثّفة” في المدارس لإنجاح الدخول المدرسي المقبل

“أجندة مكثّفة” في المدارس لإنجاح الدخول المدرسي المقبل

محكمة عين الفكرون: 15 سنة حبسا نافذا للمتّهمين البالغين في قضية الاعتداء على “عمي موسى”

محكمة عين الفكرون: 15 سنة حبسا نافذا للمتّهمين البالغين في قضية الاعتداء على “عمي موسى”

حادث وادي الحراش.. 13 مصابا يتابعون العلاج بمستشفى زميرلي

حادث وادي الحراش.. 13 مصابا يتابعون العلاج بمستشفى زميرلي

السرعة

السرعة

مطالب بتسوية عاجلة إداريا وماديا لوضعية الأساتذة المدمجين

مطالب بتسوية عاجلة إداريا وماديا لوضعية الأساتذة المدمجين

تنبيه: موجة حر شديدة تضرب 17 ولاية بداية من الأحد

تنبيه: موجة حر شديدة تضرب 17 ولاية بداية من الأحد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد