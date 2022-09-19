وزارة الثقافة والفنون: دعم مالي لتمكين المؤلّفين من التفرّغ للكتابة والترجمة

ستخصّص وزارة الثقافة والفنون دعما ماليا لمشاريع عدد من المؤلفين، من أجل تمكينهم من التفرّغ للكتابة أو لترجمة مؤلفات أدبية قيّمة.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، سيتمّ توفير هذا الدعم المالي من عائدات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على إتاوة الاستنساخ الخطي للمصنّفات الأدبية.

وقد عقدت اللجنة المكلّفة بتوزيع عائدات هذه الإتاوة اجتماعا بمقر الديوان يوم الإثنين. حيث ستعكف اللجنة المكوّنة من كتّاب ومهنيين على دراسة الطلبات المُرشّحة للحصول على الدعم.

وإلى جانب دعم تفرّغ الكتّاب والمترجمين، ستوجّه العائدات المذكورة من خلال حساب خاص على مستوى الديوان إلى النشاطات التالية:

تمويل إقامة مؤلفين تم اختيار مشاريعهم، على مستوى إقامة الكتابة.

دعم النشر لحساب مؤلف مصنفات قيمة

دعم نشر المؤلفات القيمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين.

دعم بيع المؤلفات القيمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين على مستوى المكتبات.

مساعدة المكتبيين لتكوين مخزون الانطلاق.

دعم تصور دعائم لترقية الكتاب الجزائري وإنجازها وإنتاجها.

ودعت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي من خلال البيان ذاته، كافة المؤلفين والناشرين والمكتبيين الراغبين في الاستفادة من دعم هذا الحساب، إلى التقرّب مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لتقديم طلباتهم.