وزارة الخارجية: اعتماد سليمان شنين سفيرا فوق العادة لدى دولة ليبيا

وافقت الحكومة الليبية على اعتماد سليمان شنين، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة ليبيا.

وشغل في وقت سابق شنين منصب رئيس للمجلس الشعبي الوطني.