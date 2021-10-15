وزارة الخارجية: الجزائر تتابع بقلق كبير تطور الأوضاع في لبنان

دعت الجزائر كافة الأطراف اللبنانية إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة للحفاظ على وحدة الشعب اللبناني، بعد التطورات الاخيرة والمواجهات المسلحة التي عرفتها العاصمة بيروت.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “تتابع الجزائر بقلق كبير تطور الأوضاع في لبنان الشقيق، وتعبر عن أسفها البالغ لسقوط ضحايا جراء الأحداث الجارية بالعاصمة بيروت”.

ودعت الجزائر “كافة الأطراف اللبنانية إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة للحفاظ على وحدة الشعب اللبناني الشقيق، كما تؤكد في هذا السياق ضرورة ضمان السير العادي لمؤسسات الدولة والاستجابة لحاجيات ومتطلبات العيش الكريم للمواطنين”.