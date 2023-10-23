-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أحكام بالإعدام ضد 38 متهما في قضية قتل جمال بن سماعين
الجزائر

وزارة الخارجية: الجزائر تساند ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034

الشروق أونلاين
  • 109
  • 0
وزارة الخارجية: الجزائر تساند ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034
ح.م
الجزائر تساند ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تساند ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2034. 

وقالت الخارجية الجزائرية نقلا عن التلفزيون العمومي: “الجزائر تعرب عن مساندتها التامة لترشح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مونديال 2034”.

وأكدت الجزائر أن “السعودية تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم هذا الحدث العالمي البارز بجدارة واستحقاق”، يضيف المصدر.

كما أشارت إلى أن “الجزائر تؤكد دعمها للمملكة السعودية للمساهمة في إنجاح هذا المسعى على نحو يعود بالفخر على الأمة العربية والاسلامية”.

مقالات ذات صلة
انطلاق أولى الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

انطلاق أولى الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

مشاركة المقصيّين تثير الجدل داخل “الأفلان”!

مشاركة المقصيّين تثير الجدل داخل “الأفلان”!

التطبيع

التطبيع

تنبيه حول الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 14 ولاية

تنبيه حول الطقس: رياح وزوابع رملية عبر 14 ولاية

قطاع غزة : وصول أولى طائرات المساعدات الجزائرية إلى مصر (صور)

قطاع غزة : وصول أولى طائرات المساعدات الجزائرية إلى مصر (صور)

3 خطوات لترسيم الأساتذة المتعاقدين

3 خطوات لترسيم الأساتذة المتعاقدين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد