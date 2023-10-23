وزارة الخارجية: الجزائر تساند ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تساند ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2034.

وقالت الخارجية الجزائرية نقلا عن التلفزيون العمومي: “الجزائر تعرب عن مساندتها التامة لترشح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستضافة مونديال 2034”.

وأكدت الجزائر أن “السعودية تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم هذا الحدث العالمي البارز بجدارة واستحقاق”، يضيف المصدر.

كما أشارت إلى أن “الجزائر تؤكد دعمها للمملكة السعودية للمساهمة في إنجاح هذا المسعى على نحو يعود بالفخر على الأمة العربية والاسلامية”.