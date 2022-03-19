وزارة الخارجية: الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد للتشاور

قررت الجزائر استدعاء سفيرها بمدريد من أجل التشاور، بشكل فوري، وهذا عقب تصريحات صدرت عن أعلى السلطات الاسبانية تشكل “تحولا مفاجئا” في موقفها بخصوص ملف الصحراء الغربية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن “السلطات الجزائرية التي اندهشت من التصريحات التي صدرت عن أعلى السلطات الاسبانية بخصوص ملف الصحراء الغربية وتفاجأت بهذا التحول المفاجئ لموقف القوة المديرة السابقة للصحراء الغربية, قد قررت استدعاء سفيرها بمدريد للتشاور بأثر فوري”.