وزارة الخارجية: الجزائر تعرب عن تقديرها للبعثة الأممية بمالي

على إثر انتهاء ولاية البعثة رسمياً خلال هذا الشهر..

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم الأربعاء، عن تقديرها للبعثة الأممية “مينوسما” بدولة مالي، على إثر انتهاء ولاية البعثة رسمياً خلال هذا الشهر.

وأفاد بيان الخارجية أن الجزائر تعرب عن تقديرها أيضا لـ “منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش. نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في دولة مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.

وأضاف البيان: “تغتنم الجزائر هذه الفرصة لتؤكد من جديد على قناعتها الراسخة بأن الاتفاق المذكور يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.

ودعت الجزائر “جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة”.

وأشار البيان في الأخير إلى أن “تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها”.

“إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن الجزائر”.