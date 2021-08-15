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الجزائر

وزارة الخارجية: الحملة المغربية ضد الجزائر تنفيذ لرغبة حليفها الجديد  

الشروق أونلاين
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وزارة الخارجية: الحملة المغربية ضد الجزائر تنفيذ لرغبة حليفها الجديد  

قالت وزارة الشؤون الخارجية أن التصريحات التي يقودها وزير الخارجية المغربي جاءت تنفيذا لرغبة حليفه الجديد في الشرق الأوسط في مغامرة خطرة موجهة ضد الجزائر .

وأكدت وزارة الخارجية، الأحد، في بيان لها أن الحملة التي يقودها وزير الخارجية المغربي تنفيذا لرغبة حليفه الشرق أوسطي الجديد تنفي مزاعم” اليد الممدودة” من المغرب نحو الجزائر التي تستمر الدعاية المغربية في نشرها عبثا.

وأضاف البيان أن المغرب يحاول تشويه قضية الصحراء الغربية بالاستعانة بحليفه الشرق أوسطي الجديد.

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