وزارة الخارجية تدين بشدة الاعتداء على موقع للشرطة في ليبيا

أدى إلى استشهاد ضابطين

أدانت الجزائر شدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها، مما أدى إلى استشهاد ضابطين.

بيان وزارة الشؤون الخارجية

تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 07 جوان 2021 موقعا للشرطة الليبية بمدخل مدينة سبها، والذي أدى إلى استشهاد ضابطين و إصابة 05 من عناصر الشرطة.

وإذ تتقدم بصادق عبارات التعازي والمواساة لليبيا الشقيقة حكومة وشعبا ولعائلات الشهداء و تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، تجدد الجزائر وقوفها وتضامنها المطلق مع الشعب الليبي الشقيق وتؤكد دعمها اللامشروط للسلطات الليبية في جهودها الدؤوبة من أجل إعادة الاستقرار السياسي والأمني في ربوع البلاد.