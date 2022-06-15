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وزارة الخارجية ترد على مزاعم من نسج مخابر الدعاية المخزنية
الجزائر

وزارة الخارجية ترد على مزاعم من نسج مخابر الدعاية المخزنية

الشروق أونلاين
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وزارة الخارجية ترد على مزاعم من نسج مخابر الدعاية المخزنية
أرشيف

نفت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ما تناولته بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول ما يزعم أنه “فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها”.

وجاء في بيان للخارجية تناولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا من نسج مخابر الدعاية المخزنية حول ما يزعم أنه “فشل للجزائر في جمع التأييد اللازم لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية من أجل استصدار بيان تضامني معها”.

وتابع البيان أن الخارجية تنفي هذه الأخبار الزائفة التي لا تمت للواقع بصلة وتتنافى تماما مع قيم الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس مهامها بكل شفافية وبكل سيادة، فإنها تؤكد مرة أخرى على الطابع الثنائي والسياسي للأزمة الراهنة مع الحكومة الإسبانية الحالية بسبب إخلال هذه الأخيرة بواجباتها تجاه تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية.

وأوضح البيان إنه “ومن هذا المنطلق، فإن الجزائر الواثقة من صواب موقفها وصحة ما اتخذته من قرارات سياسية سيادية في هذا الشأن، في غنى عن استصدار مواقف مؤيدة لها سواء من دول شقيقة أو صديقة أو من منظمات دولية”.

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