-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر
الجزائر
احتجاجا على تجديد الحبس المؤقت في حق موظف قنصلي جزائري

الشروق أونلاين
  • 691
  • 0
ح. م
وزارة الشؤون الخارجية.

استدعت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، 26 مارس، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، وفقا لما أفادت به الخارجية في بيان. 

وجاء هذا الاستدعاء حسب ذات المصدر “للإعراب عن احتجاج الجزائر، وبأشد العبارات على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري.”

كما تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي يضيف البيان “بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة وذلك منذ شهر أفريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.”

وتم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي “باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري.”

كما تم أيضا “إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية – الفرنسية.”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد