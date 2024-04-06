وزارة الخارجية تستدعي سفير النيجر لدى الجزائر

استدعت وزارة الخارجية يوم الخميس، سفير جمهورية النيجر لدى الجزائر أمينو مالام مانزو. لبحث موضوع ترحيل الرعايا النيجريين المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.

واستقبل سفير النيجر، حسب ما ذكره بيان للخارجية، بمقر الوزارة. من قبل المديرة العامة لإفريقيا سلمى مليكة حدادي.

“وتناول اللقاء بين الجانبين، بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المُقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر”، يقول البيان.

حيث أشارت الخارجية إلى أن هذا التعاون “كان محلّ أحكام غير مؤسّسة من قبل السلطات النيجرية”. في إشارة إلى ادعاء خارجية النيجر بأن عمليات الترحيل “تتمّ في ظروف غير مناسبة”.

وفي هذا الصدد، تم تذكير سفير النيجر بوجود إطار ثنائي مُخصص لمسألة ترحيل الرعايا المقيمين بشكل غير قانوني في الجزائر.

“كما لُفت انتباه السفير إلى أن هذا الإطار، يجب أن يبقى الفضاء المُفضل، لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية”.

“وفي الوقت ذاته، تم تأكيد تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار. وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن تدفقات الهجرة”، يضيف بيان الوزارة.