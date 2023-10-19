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وزارة الخارجية تلغي تحضيرات احتفالات ذكرى “أول نوفمبر” بالخارج

الشروق أونلاين
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وزارة الخارجية تلغي تحضيرات احتفالات ذكرى “أول نوفمبر” بالخارج

طلبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم الخميس، من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة. 

وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث جاء في بيان الخارجية:

بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طلبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى

وجاء هذا القرار “تعبيراً عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدواناً غاصباً ووابلاَ من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني”، يضيف البيان.

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