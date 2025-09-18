وزارة الخارجية تطلق خدمة “تصديق” (فيديو)

تسمح بإرسال الوثائق إلى الوزارة عبر مكاتب البريد

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية يوم الخميس، إطلاق خدمة “تصديق” التي تسمح للمواطنين الراغبين بتصديق وثائقهم لاستعمالها في الخارج، بإرسالها عبر مكاتب البريد.

حيث سيكون بإمكان المعنيين، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إرسال وثائقهم عبر مكاتب بريد الجزائر بالمقرات الرئيسية للدوائر، من أجل التصديق عليها على مستوى مصلحة الحالة المدنية للخارجية.

وتسمح الخدمة الجديدة بـ”معالجة الوثائق المودعة من قبل المواطنين على مستوى مكاتب البريد، من أجل تحويلها إلى وزارة الشؤون الخارجية. قبل إعادة إرسالها إلى المواطنين، بعد القيام بعملية التصديق”.

وأوضح بيان الخارجية أن خدمة “تصديق”، تعتبر “ثمرة تعاون بين وزارتي الخارجية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. في إطار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الإدارية”.

وفي أوت الماضي، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، الموقّعة عام 1961 بلاهاي.

وتنصّ الاتفاقية على إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة. عند تقديمها في إقليم دولة متعاقدة أخرى.

ويُعدُّ وضع “شهادة الأبوستيل” من طرف مصالح الخارجية، الإجراء الشكلي الوحيد الذي قد يكون مطلوبا لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة، وهوية الختم الذي تحمله.