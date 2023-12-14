وزارة الخارجية تعزي في وفاة نجل الوزير عطاف

تقدم موظفو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم الخميس، بتعازيهم الخالصة لوزير الخارجية أحمد عطاف بعد وفاة نجله.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرتها الخارجية الجزائرية عبر منصاتها الرسمية:

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تلقت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نبأ وفاة نجل معالي الوزير، السيد أحمد عطاف.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم موظفو الوزارة إلى معالي الوزير وعائلته الكريمة، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مع التضرع إلى الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنا إليه راجعون